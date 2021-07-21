21 Июля 2021
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Экономика В России
Югра, лес (2018) | Фото: admhmao.ru

Глава компании Абрамовича предложил приватизировать российский лес

Гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России.

В интервью РБК он заявил, что на таких участках можно будет заниматься "интенсивным выращиванием леса".

Лашкевич отметил, что на Дальнем Востоке "становится все меньше" спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. Он подчеркнул, что на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет.

По плану Лашкевича, нужно поделить лесные участки по принципу плодородия и подбора породного состава. Это, по его задумке, поможет добиваться кратного прироста деловой древесины. Но, считает олигарх, это возможно только при приватизации леса.

Лашкевич заявил, что так уже делает Новая Зеландия: лесные земли приватизированы, дана возможность дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов.

RFP Group — один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. 58% акций принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, еще 42% — у Российско-китайского инвестфонда.

В прошлом году сообщалось, что Абрамович и его партнеры по компании Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов намерены сократить свои доли в RFP Group - крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке.

СМИ писали, что желание выйти из бизнеса связано с высоким уровнем долга холдинга, который стало сложно обслуживать. В конце 2016 года задолженность составляла около 16,5 млрд рублей.

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Теги: RFP Group, Константин Лашкевич, приватизация леса



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