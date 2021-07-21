21 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Авария, двор, машина, Московский тракт 163, Тюмень (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени машина сбила ребёнка и протащила его несколько метров

В одном из дворов Тюмени ребёнок, катавшийся на самокате, попал под машину и получил серьёзные травмы, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.
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Вечером 21 июля во дворе дома №163 по Московскому тракт восьмилетний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома и был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила пострадавшего несколько метров, а потом остановилась.

"У ребёнка – тяжелейшие повреждения, он находится в больнице. Обстоятельства ДТП – например, с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне – выясняются", - уточнили в управлении.

Авария, двор, машина, Московский тракт 163, Тюмень(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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Теги: двор, самокат, ребёнок



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Развитие сюжета:

Ранее 21.07.2021 10:33 Мск Ребенок из Тюмени, которого сбила машина, находится на ИВЛ


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