В Тюмени машина сбила ребёнка и протащила его несколько метров

В одном из дворов Тюмени ребёнок, катавшийся на самокате, попал под машину и получил серьёзные травмы, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Вечером 21 июля во дворе дома №163 по Московскому тракт восьмилетний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома и был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила пострадавшего несколько метров, а потом остановилась.

"У ребёнка – тяжелейшие повреждения, он находится в больнице. Обстоятельства ДТП – например, с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне – выясняются", - уточнили в управлении.