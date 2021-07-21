На ямальском месторождении в кювете обнаружили тело убитого рабочего

В кювете строящейся дороги на одном из месторождений Тазовского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Убитым оказался 40-летний рабочий подрядной коммерческой организации, осуществляющей работы на данном участке. Следственно-оперативная группа провела комплекс следственных мероприятий, по результатам которого установлены обстоятельства происшествия.

Согласно версии следствия, убийство произошло накануне вечером 19 июля. Между двумя рабочими-вахтовиками произошел конфликт, в ходе которого 35-летний подозреваемый ударил доской по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений житель Кемеровской области скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подозреваемый задержан по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование уголовного дела продолжается.