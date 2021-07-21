Средний Урал оказался на седьмом месте в РФ по числу зарегистрированных преступлений

Свердловская полиция активизирует работу по профилактике аварийности на дорогах и обмана граждан различного рода аферистами в сфере IT-технологий. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Читайте также: Бывший замначальника свердловского МВД возглавил полицию Магаданской области

Эти и другие вопросы обсуждались на коллегии ГУ МВД по итогам оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2021 года. Совещание в режиме ВКС провел руководитель ведомства генерал-лейтенант Александр Мешков. С докладом о состоянии дел на вверенной территории в отчетном периоде выступил начальник штаба полковник Станислав Каргаев.

Было отмечено, что в результате предпринятых органами внутренних дел комплексных мер криминальная активность в области имеет тенденции к снижению. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано около 28 тысяч преступных деяний, что на 4,9% меньше, чем за тот же период 2020 года. По общему числу зарегистрированных преступлений Средний Урал находится на седьмом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Челябинской и Ростовской областей. А уровень преступности из расчета на 100 тысяч жителей продолжает оставаться одним из самых низких в Уральском федеральном округе - 645,1 при среднем показателе 755,5.

На 20,1% снизилось количество убийств -139, на 11,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 359, на 29,7% грабежей - 422, разбоев на 17,4% - 90, на 3,5% сократилось число краж всех видов - 9 тыс. 806, на 26,1% меньше произошло угонов автотранспорта - 150.

Полицией установлены подозреваемые в 98,8% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Раскрыто 98% разбойных нападений, 87,4% грабежей, почти 70% квартирных краж, а также 55,8% преступлений, совершенных с применением и использованием огнестрельного оружия. Уголовный розыск задержал фигурантов по всем эпизодам изнасилований и фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертью потерпевших.

ОВД Свердловской области расследовано и направлено в суды для рассмотрения по существу 15 тыс. 335 уголовных дел. Выявлено 3 тыс. 213 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, повышена эффективность работы по раскрытию такого рода противоправных деяний в организованных формах. Из незаконного оборота полицией изъято почти 25,5 килограммов опасного зелья.

Сыщиками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задокументировано 58 эпизодов дачи взяток, 24 случая служебного подлога, 22 факта злоупотреблениями должностными полномочиями и 29 случаев превышения должностных полномочий.

В первом полугодии на 31,3% снижено количество тяжких и особо тяжких преступлений в быту - 57, на 10% преступлений в общественных местах - 9 тыс. 93, на 4,1% в состоянии алкогольного опьянения - 5 тыс. 914, на 25% снижено количество привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних - 580, и на 14,8% преступлений, ими совершенных - 671. В отделы полиции за помощью обратилось около 600 тысяч человек.

"Одними из наиболее актуальных в регионе остаются проблемы, связанные с ростом мошеннических действий и числом погибших и раненых в результате ДТП на дорогах. В отчетном периоде зафиксировано 6 тыс. 642 случая, когда люди стали жертвами аферистов. На 12,8% возросло количество дорожно-транспортныхпроисшествий - 1 тыс. 308, в которых погибло 164 человека и травмированы 1 тыс. 689. По погибшим детям (14) область уже перешагнула рубеж всего прошлого года.

В связи с этим генерал Мешков заслушал начальников профильных подразделений и дал поручение во взаимодействии с муниципалитетами принять дополнительные меры по нормализации обстановки. Ряд руководителей территориальных ОВД за низкие результаты работы предупреждены о персональной ответственности, в течение третьего квартала им поставлена задача устранить имеющиеся недостатки. Если этого не произойдет, то последуют соответствующие оргвыводы со всеми вытекающими последствиями", - отметил полковник Горелых.

В завершение коллегии начальник ГУ МВД по Свердловской области довел до гарнизона приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие текущего года. Выполнять их придется с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки.