Угандийский штангист попытался сбежать из олимпийской деревни в Токио в поисках лучшей жизни

Штангист из сборной Уганды попытался сбежать из олимпийской деревни в Токио и остаться беженцем в Японии.

20-летний Джулиус Сэкитолеку приехал на Игры с тренером, но в последний момент его оставили в резерве, выступать он не будет. 20-летний спортсмен решил попытать счастья в Японии и остаться в этой стране. Он сбежал, оставив в своей комнате записку, мол, искать не надо. Штангист собирался найти работу в Японии, просил передать его вещи супруге.

Записку обнаружили члены контрольной бригады, когда пришли взять тесты на коронавирус у сборной Уганды.

Сэкитолеку объявили в розыск и нашли спустя несколько дней в 200 километрах от Токио в небольшом городке. Мужчина не стал оказывать сопротивления, но до слез расстроился. Теперь спортсмену грозит депортация.