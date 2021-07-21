21 Июля 2021
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Общество За рубежом
япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

Угандийский штангист попытался сбежать из олимпийской деревни в Токио в поисках лучшей жизни

Штангист из сборной Уганды попытался сбежать из олимпийской деревни в Токио и остаться беженцем в Японии.

20-летний Джулиус Сэкитолеку приехал на Игры с тренером, но в последний момент его оставили в резерве, выступать он не будет. 20-летний спортсмен решил попытать счастья в Японии и остаться в этой стране. Он сбежал, оставив в своей комнате записку, мол, искать не надо. Штангист собирался найти работу в Японии, просил передать его вещи супруге.

Записку обнаружили члены контрольной бригады, когда пришли взять тесты на коронавирус у сборной Уганды.

Сэкитолеку объявили в розыск и нашли спустя несколько дней в 200 километрах от Токио в небольшом городке. Мужчина не стал оказывать сопротивления, но до слез расстроился. Теперь спортсмену грозит депортация.

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Теги: угандап, олимпиада в токио, депортация, беженец, нелегал, штангист



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