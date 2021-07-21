21 Июля 2021
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Общество За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

После протестов власти Франции отказываются от жестких "коронавирусных" ограничений

Протесты против ограничений, связанных с распространением коронавируса, вынудили правительство Франции отказаться от ряда запретов, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Власти страны пошли на ряд уступок, в том числе снизили штрафы за несоблюдение правил, изменили сроки введения ограничений и правила для торговых центров.

Франция ввела одни из самых жестких антиковидных мер.

С начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста. С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

За несоблюдение правил грозят крупные штрафы — до €45 тыс. (почти 4 млн рублей), пишет Regnum.

После объявления о новых мерах на улицы Парижа вышли более 100 тыс. человек. Многие из них высказывали недовольство политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

Стоит отметить, в Кремле заявили, что ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений.

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Теги: франция, протесты, коронавирус, ограничения



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