Замминистра экологии Южного Урала Безрукова, подозреваемого в превышении полномочий, отпустили домой

Заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, подозреваемому в превышении должностных полномочий, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Об этом Накануне.RU сообщил старший помощник руководителя следственного управления регионального СК Владимир Шишков.

Напомним, Безруков был задержан 20 июля. По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении рейда по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.

Виталий Безруков был назначен заместителем министра экологии региона в январе 2020 года. До назначения был руководителем общественной экологической организации - фонда "Моя планета".