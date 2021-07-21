Спикер украинской делегации в ТКГ пригрозил Западу "разворотом на Восток"

Украина может совершить геополитический разворот в сторону Востока - Китая, Турции и других стран. Об этом заявил на телевидении спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович. Это может произойти, если в США будут проводить политику нормализации отношений с Россией, считает он.

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Он опасается, что Запад может поделить Украину между ЕС и РФ, чтобы угодить России и перетянуть ее на свою сторону против Китая. И если эти "пророссийские настроения" на Западе будут усиливаться, то Украине придется пересмотреть геополитическую ориентацию.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток", - сказал Арестович.

Он назвал такие страны: Китай, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Катар.

На днях чиновник заявил, что если Украину будут принуждать к реализации Минских соглашений (речь шла о "формуле Штайнмайера" по их выполнению), то Украина этого делать не будет. "Уходим к Китаю. Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай", - заявил он.

Интересно, что что пресс-секретарь МИД Олег Николенко как бы опроверг угрозы Арестовича, но сделал это весьма обтекаемо. Он сказал, что "вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит", Киев ценит поддержку Запада, но не может и сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами.

Также на днях сам президент Владимир Зеленский покритиковал "Восточное партнерство", которое, по его словам, имеет размытые перспективы и не наполнено конкретным смыслом. Общий же смысл последних выступлений Зеленского прост: Запад не пускает Украину в ЕС и НАТО, поэтому у той отчасти развязываются руки.

Политолог Вадим Карасев считает, что в Киеве пытаются прощупать почву на Западе - боятся ли там угроз Украины и насколько допускают сближение с Китаем. Но на Западе не купятся, а то и могут уменьшить поддержку Украины и лично Зеленского.