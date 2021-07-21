Креков: Свердловская область закупилась кислородными концентраторами для поддержки covid-больных

Свердловская область дополнительно обеспечена кислородными концентраторами. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков. По его словам, в ближайшее время их установят в нескольких лечебных учреждениях региона, чтобы обеспечить большее количество койко-мест для covid-зараженных.

"Мы приближаемся к отметке в 8 тыс. коек для зараженных коронавирусом. Свободными на сегодняшнее утро является где-то около 18% коек - этого достаточно. В связи с тем, что стало больше больных кислородно-зависимых, мы увеличили количество кислородных коек. Сегодня вечером мы получаем достаточно серьезную партию этих кислородных концентраторов, которые позволят нам оборудовать из имеющихся коек дополнительную часть кислородной поддержкой", - отметил Креков.

Более того, на территории Среднего Урала выделено несколько больниц специально для диспансеризации и реабилитации граждан, переболевших коронавирусом. Выделены средства для приобретения дополнительного оборудования. Уже сегодня больные, переболевшие коронавирусом, ставятся на учет, и к организации диспансерных мероприятий планируют привлекать, в том числе, волонтеров и студентов-медиков старших курсов.

"Мы нацеливаем все санаторно-курортные учреждения на появление в них специальных программ, связанных с реабилитациях. И все практически санатории на территории области такие программы имели. И те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, попадая в эти санатории, проходят по другой номинации, в связи с тем, что у них было такое заболевание", - подчеркнул Креков.

Сегодня в Екатеринбурге в зависимости от нагрузки работают от 20 до 30 бригад "скорой помощи", специализирующихся на больных коронавирусом. Напомним, что на сегодняшний день в регионе от COVID-19 привилось около 800 тыс. человек, а через неделю общее число вакцинированных достигнет 1 млн. По словам замгубернатора, привитые в большинстве проходят лечение амбулаторно.