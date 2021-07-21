Траты на минимальный школьный набор за год выросли на 13%

Траты россиян на минимальный школьный набор выросли за год на 13% и составили 12,9 тысяч рублей, следует из исследования "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Стоимость готовых наборов первоклассника, в которые входят необходимые канцелярские принадлежности, выросла на 6% до 690 рублей.

Дневники стали дороже на 3% (107 рублей), пеналы на 25% (728 рублей), набор карандашей и ручек на 8% (182 рубля), а набор тетрадей на 6% (306 рублей).

Рюкзак подорожал на 8% до 1692 рублей, школьная форма – на 15% до 1651 рубля, детские кроссовки – на 22% до 2188 рублей, детские туфли и ботинки – на 4% до 1883 рублей, пишет РБК.

В прошлом году сообщалось, что средний чек на набор первоклассника стал выше на 55%. 712 рублей в среднем потратили родители в июле на то, чтобы обеспечить ребенка канцелярскими принадлежностями. Число таких покупок (ручки, карандаши, альбомы и прочее) увеличилось в годовом выражении на 10%.