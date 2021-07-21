В Якутии врачам больницы предписали "пожертвовать" по 500 рублей из зарплат на тушение лесных пожаров

Руководство Якутской республиканской больницы №1 решило помочь в тушении лесных пожаров в регионе оригинальным способом: вычесть из зарплат сотрудников определенные распоряжением начальства суммы.

В соцсетях появилось распоряжение ио гендиректора больницы Валентины Саввиной. В нем говорится, что руководители подразделений больницы должны сдать в бухгалтерию ведомости с удержанием из зарплат сотрудников, "желающих оказать материальную помощь в тушении лесных пожаров".

"Учитывая пожелания сотрудников, рекомендовать устанавливать размер перечисляемых средств с учетом размера средней заработной платы: врачи – 500 руб., средний и младший медперсонал – 300 руб., прочий персонал – 150 руб. Желающие могут сдать большую сумму", - говорится в распоряжении.

"Мы готовим письмо-объяснение. Ну а что плохого? Там же по желанию, люди хотят помочь", - цитирует издание News.Ykt.Ru комментарий Саввиной.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республике не хватает средств на тушение пожаров. "Я читаю много вопросов о том, что республике дали 1,7 млрд рублей на тушение пожаров и где же эти деньги. На самом деле, никаких 1,7 млрд рублей нам не давали пока еще. На все лесное хозяйство республики в начале года был выделен 1 млрд рублей, которые идут на содержание лесничеств, лесного хозяйства, на патрулирования. На тушение пожаров и на авиапатрулирование выделено 258 млн рублей. После того, как пожарный сезон начался, понимая, что ситуация критическая, я обратился напрямую к премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Он поддержал и выделил из резервного фонда еще 379 млн рублей", - заявил Николаев журналистам. Он добавил, что имеющихся средств не хватит, и скоро руководство региона снова будет обращаться к Москве за помощью.

Напомним, в начале июня Минприроды России уличило в занижении данных о лесных пожарах Якутию и Иркутскую область. Глава министерства Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и "при необходимости, принять меры прокурорского реагирования". По данным ведомства, иногда информация от регионов и со спутников расходится в десятки раз.