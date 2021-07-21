21 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Челябинской области 578 человек заразились коронавирусом после вакцинации

В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день это 578 человек, 0,1 процента от вакцинированных. Это незначительный процент", - подчеркнула Ирина Гехт.

Большинство из заболевших были привиты "Гам-КОВИД-Вак", 18 человек – "ЭпиВакКорона" и два человека "КовиВак".

"Мы фиксировали заболеваемость у привитых за несколько дней после второй аппликации. Была заболеваемость и после первой аппликации. Надо беречься, особенно первые пять дней после первой вакцинации. Иммунитет формируется только на 42 день после первой вакцины", - подчеркнула вице-губернатор.

В настоящий момент первым компонентом вакцины в регионе привито 593 тыс. 263 человека.

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт,



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