21 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый в убийстве блогерши (2021) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уральцу грозит 15 лет тюрьмы за убийство своей жены-блогера

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело об убийстве девушки-блогера. На скамье подсудимых оказался ее муж.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 апреля этого года в доме супругов в товариществе собственников недвижимости "Первомайский парк" Сысертского района. Между парой вспыхнула ссора и в ходе конфликта мужчина задушил свою жену.

Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя пять дней арендовал автомобиль, для придания видимости прогулки переодел девушку в спортивный костюм и кроссовки, положил на заднее сидение арендованной машины и уехал в сторону Сысерти. Затем он вытащил тело в лес и оставил его там. Впоследствии труп несчастной обнаружил случайный водитель.

По данным СМИ, убитой оказалась Кристина Журавлева, которая была известна как бьюти-блогер. У нее насчитывалось 57 тысяч подписчиков в Instagram.

подозреваемый в убийстве блогерши(2021)|Фото: В.Н. Горелых

Как сообщили в региональном Следственном комитете, изначально личность погибшей не была установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. Но 30 апреля в полицию обратился ее муж с заявлением о безвестном исчезновении супруги. Сопоставив факты, следователи СКР и полицейские пришли к выводу, что погибшая и является той самой без вести пропавшей.

А вскоре была установлена причастность мужа к ее убийству, он был задержан. Уралец не стал отпираться и дал признательные показания по мотиву и обстоятельствам преступления. В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся.

подозреваемый в убийстве блогерши(2021)|Фото: В.Н. Горелых

Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный ранее в поле зрения полицейских не попадал и судимостей не имеет. Над раскрытием этого резонансного преступления работала группа опытных оперуполномоченных уголовного розыска ОВД Сысерти под руководством полковника полиции Александра Глущенко, руководителя районного отдела Следственного комитета Михаила Минина и опытного следователя СКР Дарьи Вашевой.

Сейчас уголовное дело направлено в Сысертский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: блогер, убийство, суд, Средний Урал



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Ранее 07.05.2021 14:47 Мск На Среднем Урале задержан муж убитой бьюти-блогера. Он во всем сознался


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