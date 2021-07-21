Центральный Китай захлестнули небывалые ливни

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань в центральном Китае выпали самые сильные дожди за 60 лет. По данным метеорологов, максимальное количество осадков, зафиксированное в Чжэнчжоу за последние дни, достигло 201,9 миллиметра в час, побив предыдущий рекорд 1975 года в 198,5 миллиметра.

Сильные дожди непрерывно льют над городом с 17 июля, а около 18 часов по местному времени 20 июля вода проникла на станцию Улункоу и стала затапливать туннель пятой линии метро. Была объявлена эвакуация, а к 18.10 остановлены все линии метрополитена. Спасателям удалось эвакуировать 500 пассажиров, однако 12 человек погибли, ещё пятеро получили ранения.

Ливни над Чжэнчжоу и над всей провинцией Хэнань продолжатся до вечера среды.

Государственное бюро по борьбе с наводнениями и засухой направило рабочую группу в Хэнань и инициировало аварийно-спасательные операции уровня III. По состоянию на вторник, по всей провинции удалось спасти 849 человек и заблаговременно эвакуировать ещё 1500.

С обращением по борьбе с паводками выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он обратил внимание на то, что эта проблема сейчас достигла критического уровня, и призвал руководящие кадры на всех уровнях действовать в первую очередь для защиты жизни людей, а затем — чтобы сберечь имущество. Также председатель призвал усилить координацию усилий минтранса и министерства водных ресурсов с минобороны и министерством по чрезвычайным ситуациям.