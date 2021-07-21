Центральный Китай захлестнули небывалые ливни

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Затопление метро в китайском городе Чжэнчжоу (2021) | Фото: image.baidu.com

Центральный Китай захлестнули небывалые ливни

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань в центральном Китае выпали самые сильные дожди за 60 лет. По данным метеорологов, максимальное количество осадков, зафиксированное в Чжэнчжоу за последние дни, достигло 201,9 миллиметра в час, побив предыдущий рекорд 1975 года в 198,5 миллиметра.

Сильные дожди непрерывно льют над городом с 17 июля, а около 18 часов по местному времени 20 июля вода проникла на станцию Улункоу и стала затапливать туннель пятой линии метро. Была объявлена эвакуация, а к 18.10 остановлены все линии метрополитена. Спасателям удалось эвакуировать 500 пассажиров, однако 12 человек погибли, ещё пятеро получили ранения.

Эвакуация пассажиров из затопленного метро в китайском Чжэнчжоу(2021)|Фото: thepaper.cn

Ливни над Чжэнчжоу и над всей провинцией Хэнань продолжатся до вечера среды.

В затопленном метро китайского города Чжэнчжоу(2021)|Фото: jiaidc.com

Государственное бюро по борьбе с наводнениями и засухой направило рабочую группу в Хэнань и инициировало аварийно-спасательные операции уровня III. По состоянию на вторник, по всей провинции удалось спасти 849 человек и заблаговременно эвакуировать ещё 1500.

Наводнение в метро китайского города Чжэнчжоу(2021)|Фото: 163.com

С обращением по борьбе с паводками выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он обратил внимание на то, что эта проблема сейчас достигла критического уровня, и призвал руководящие кадры на всех уровнях действовать в первую очередь для защиты жизни людей, а затем — чтобы сберечь имущество. Также председатель призвал усилить координацию усилий минтранса и министерства водных ресурсов с минобороны и министерством по чрезвычайным ситуациям.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Китай, метро. наводнения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети