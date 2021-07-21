Креков: Число covid-привитых свердловчан через неделю достигнет 1 миллиона

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Креков: Число covid-привитых свердловчан через неделю достигнет 1 миллиона

Уже через неделю число привитых от коронавируса свердловчан достигнет 1 млн человек. Об этом во время брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, ежедневно региональные медики вакцинируют от 10 до 14 тыс. человек только одним компонентом. Вчера общее число поставивших прививку достигло 20 тыс.

"Интерес к вакцинации возрос кратно. Ежедневно прививку ставят минимум в пять раз больше, чем ранее в "спокойное время". Для нас это важно. Врачи отмечают, что среди заболевших вакцинированных немного. Даже если после прививки и заражаются, все они лечатся амбулаторно - в реанимациях их нет вообще. И среди них регистрируем минимальное количество осложнений", - заявил замгубернатора.

На данный момент на территории области около 800 тыс. человек уже привились первым компонентом. Однако 1 млн вакцинированных - это только половина от запланированной правительством региона работы. Сегодня в области остается не использовано еще 5 тыс. доз вакцин, но уже сегодня, а позже и в пятницу, будут осуществлены очередные поставки. Более того, по словам Крекова, в регионе всегда сохраняется резерв вакцин, которые в случае необходимости отправляют в медучреждения.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ рекомендовала странам привить 10% населения от COVID-19 к осени. Отмечалось, что среди вакцинируемых должны быть и уязвимые группы населения, как моряки и летные экипажи.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети