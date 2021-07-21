Креков: Число covid-привитых свердловчан через неделю достигнет 1 миллиона

Уже через неделю число привитых от коронавируса свердловчан достигнет 1 млн человек. Об этом во время брифинга рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, ежедневно региональные медики вакцинируют от 10 до 14 тыс. человек только одним компонентом. Вчера общее число поставивших прививку достигло 20 тыс.

"Интерес к вакцинации возрос кратно. Ежедневно прививку ставят минимум в пять раз больше, чем ранее в "спокойное время". Для нас это важно. Врачи отмечают, что среди заболевших вакцинированных немного. Даже если после прививки и заражаются, все они лечатся амбулаторно - в реанимациях их нет вообще. И среди них регистрируем минимальное количество осложнений", - заявил замгубернатора.

На данный момент на территории области около 800 тыс. человек уже привились первым компонентом. Однако 1 млн вакцинированных - это только половина от запланированной правительством региона работы. Сегодня в области остается не использовано еще 5 тыс. доз вакцин, но уже сегодня, а позже и в пятницу, будут осуществлены очередные поставки. Более того, по словам Крекова, в регионе всегда сохраняется резерв вакцин, которые в случае необходимости отправляют в медучреждения.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ рекомендовала странам привить 10% населения от COVID-19 к осени. Отмечалось, что среди вакцинируемых должны быть и уязвимые группы населения, как моряки и летные экипажи.