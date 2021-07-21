В Челябинской области пока не планируют открывать новые ковидные госпитали

В Челябинской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет чуть меньше 4%. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация по заболеваемости остается неблагополучной, рост продолжается. Мы это фиксируем и по количеству вновь выявленных заболевших, и по количеству госпитализаций. На сегодняшний день развернуто 5 878 коек. На утро процент свободного коечного фонда составляет чуть меньше 4%", - рассказала Ирина Гехт.

Открывать дополнительные ковидные базы пока не планируется.

"У нас стабильно высокое количестве госпитализаций без существенной тенденции к росту. Смотрим для того, чтобы максимально оставлять больницы в плановом оказании медицинской помощи", - добавила она.