Мэр Салехарда получил "нагоняй" от прокуратуры из-за бездомных собак

Глава Салехарда Алексей Титовский получил прокурорское представление из-за разгула бездомных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Ещё в марте представители надзорного ведомства предупреждали руководителей МКУ "СДЕЗ" и НО "Благотворительный Фонд защиты животных "Дорога домой"" о том, что не следует нарушать условия содержания бездомных собак, включая их отлов и перевозку в приюты. В мае найдены нарушения в работе приюта, в котором содержатся животные.

Прокурор внёс главе Салехарда и руководителю Фонда представления об устранении нарушений закона. Они удовлетворены, одно виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Отлов бездомных собак идёт в штатном режиме. Отметим, поводом для проверки, по некоторым данным, стала информация о том, что такие животные "гоняют" по дворам детей.

Напомним, в 2018 г. на Ямале был всплеск нападений бездомных собак на детей. Один из таких случаев даже стал причиной визита следователей в мэрию окружной столицы, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.