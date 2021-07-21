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Политика Приволжский ФО Пермский край
Александр Филиппов, депутат гордумы Пермь (2016) | Фото:newsko.ru

Пост главы Свердловского района Перми может занять депутат городской думы

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов может занять должность главы Свердловского района Перми. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

По данным издания, кандидатура Филиппова была предложена главой Перми, экс-депутатом гордумы Алексеем Демкиным, и согласована губернатором Дмитрием Махониным. Также рассматривались кандидатуры предпринимателя Эдуарда Московкина и бывшего начальника городского управления капстроительства Константина Горячих.

Сам депутат подтвердил корреспонденту Накануне.RU, что ему поступило предложение занять пост главы района. Он намерен его принять.

В администрации Перми пока не подтверждают готовящееся назначение - Филиппов входит в число кандидатов на пост главы района, но распоряжения о назначении в данный момент нет.

Действующий глава района Андрей Усов покинет должность 23 июля по собственному желанию. Сейчас он находится в отпуске.

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Теги: Александр Филиппов, депутат, пермская городская дума, глава свердловского района



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