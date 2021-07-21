В Екатеринбурге введут электронную запись на вакцинацию в ТЦ

В скором времени привиться от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга можно будет только по электронной записи. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, введение электронной записи позволит избежать длинных очередей в ТЦ, где горожанам приходится простаивать по несколько часов. Желающий поставить прививку сможет подойти к своему времени и пройти вакцинацию.

Напомним, что в ближайшее время власти Свердловской области не собираются вводить систему QR-кодов в качестве доступа горожан в общественные места, пока эпидемиологическая обстановка сохраняет стабильность.