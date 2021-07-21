В Воронеже задержан экс-замглавы ГИБДД, прославившийся скандалом с 22 квартирами

Бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, у родственников которого нашли 22 квартиры, задержали по подозрению во взяточничестве.

По данным Следственного комитета, экс-гибддшник был задержан 19 июля.

По предварительным данным, Качкин предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за "оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче экзамена на водительские права". Правоохранитель от взятки отказался.

С весны 2020 года Качкин занял должность в РОВД Панинского района. Как сообщает Regnum, сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также назначено проведение служебной проверки.

Полицейский стал известен после того, как прокуратура обнаружила у его семьи 22 квартиры. Сам подполковник полиции заявлял, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям.

Задержание Качина произошло на фоне скандала с задержанием руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю. Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.