В Воронеже задержан экс-замглавы ГИБДД, прославившийся скандалом с 22 квартирами

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

В Воронеже задержан экс-замглавы ГИБДД, прославившийся скандалом с 22 квартирами

Бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, у родственников которого нашли 22 квартиры, задержали по подозрению во взяточничестве.

По данным Следственного комитета, экс-гибддшник был задержан 19 июля.

По предварительным данным, Качкин предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за "оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче экзамена на водительские права". Правоохранитель от взятки отказался.

С весны 2020 года Качкин занял должность в РОВД Панинского района. Как сообщает Regnum, сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также назначено проведение служебной проверки.

Полицейский стал известен после того, как прокуратура обнаружила у его семьи 22 квартиры. Сам подполковник полиции заявлял, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям.

Задержание Качина произошло на фоне скандала с задержанием руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю. Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: экс-замглавы ГИБДД, Игорь Качкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2020 15:38 Мск Замглавы воронежского ГИБДД объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети