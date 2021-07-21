Администрация президента США велела Киеву помалкивать во время переговоров Байдена и Меркель

Во время недавних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена администрация последнего "настоятельно просила" власти Украины воздержаться от острых комментариев по поводу "Северного потока-2", пишет американское издание Politico.

Источники издания сообщают, что некто из администрации Байдена прямо заявил Киеву, что высказывания украинского президента или членов его команды против возможного соглашения могут нанести ущерб отношениям США и Украины. Также украинцев призывали не обсуждать планы США и Германии с членами американского Конгресса.

Как известно, соглашение на переговорах Меркель и Байдена так и не было достигнуто, после встречи с канцлером президент США заявил, что "хорошие друзья иногда могут не соглашаться".

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял об угрозе, исходящей от "Северного потока-2". Он полагает, что новый газопровод позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины, тем самым лишив транзитную страну значительного дохода.