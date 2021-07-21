Сотрудников сферы услуг и торговли не будут принуждать к covid-вакцинации

Свердловских сотрудников сферы услуг и торговли не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом во время брифинга заявил замгубернатора Павел Креков.

По его словам, данной необходимости нет, пока регион по количеству covid-зараженных находится на плато, а темпы вакцинации не собираются спадать.

Напомним, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан - в первую очередь, речь идет о медиках и учителях, однако для этого необходимо иметь жесткий и понятный план поставок препарата.