21 Июля 2021
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Общество Свердловская область
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Сотрудников сферы услуг и торговли не будут принуждать к covid-вакцинации

Свердловских сотрудников сферы услуг и торговли не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом во время брифинга заявил замгубернатора Павел Креков.

По его словам, данной необходимости нет, пока регион по количеству covid-зараженных находится на плато, а темпы вакцинации не собираются спадать.

Напомним, что в Свердловской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан - в первую очередь, речь идет о медиках и учителях, однако для этого необходимо иметь жесткий и понятный план поставок препарата.

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Теги: коронавирус, обязательная вакцинация



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