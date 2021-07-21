На Среднем Урале не собираются вводить QR-коды для доступа в общественные места

В ближайшее время власти Свердловской области не собираются вводить систему QR-кодов в качестве доступа горожан в общественные места. Об этом во время брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков.

"В настоящее время мы теоретически прорабатываем системы QR-кодов. Она у нас находится в резерве", - заявил Креков.

По его словам, в данных ограничительных мерах нет необходимости, пока эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Несмотря на это, с развлекательными и торговыми учреждениями уже прорабатывалась вероятность введения данных мер.