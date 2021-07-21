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Политика Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Экс-советник свердловского вице-губернатора осужден по делу о незаконном бизнесе

Городской суд ЗАТО Лесной вынес приговор Владиславу Русакову - бывшему советнику вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Экс-чиновник отделался штрафом.
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Напомним, изначально Русаков обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Расследовалось уголовное дело по соответствующей статье.

Владислав Русаков был задержан в Екатеринбурге в конце апреля прошлого года и затем арестован. Впоследствии дело переквалифицировали, а его самого отпустили на свободу.

Как сообщили Накануне.RU в городском суде Лесного, 20 июля бывшему советнику вице-губернатора вынесли приговор. Русаков признан виновным по статье 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности). Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. Также суд лишил экс-чиновника права занимать различные должности на госслужбе сроком на три года.

Напомним, что Владислав Русаков был советником вице-губернатора Свердловской области с 2018 года. До этого он работал в администрации Лесного.

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Теги: Русаков, Бидонько, суд, приговор



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