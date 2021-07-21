21 Июля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Глава ВОЗ предупредил о риске появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса.

"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин ‑ и мы все вернемся в самое начало", — приводит его слова Regnum.

Гебрейесус также подчеркнул, что только через массовую вакцинацию 70% населения каждой страны в мире можно победить пандемию. Он призвал к вакцинации по 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года.

Напомним, на днях ВОЗ рекомендовала странам привить 10% населения от COVID-19 к осени. Отмечалось, что среди вакцинируемых должны быть и уязвимые группы населения, как моряки и летные экипажи.

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Теги: воз, коронавирус, штамм



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