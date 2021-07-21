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Политика Свердловская область
Общественная палата Свердловской области (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области сформировано две трети состава Общественной палаты нового созыва

В Свердловской области продолжается формирование Общественной палаты региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 20 июля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Свердловской области. В список вошли 14 человек, среди которых глава областного Союза журналистов Александр Левин, председатель Союза композиторов региона Александр Пантыкин, летчик и Герой России Дамир Юсупов и другие.

Ранее, 13 июля, на заседании Законодательного собрания депутаты утвердили еще 14 членов Общественной палаты Свердловской области нового созыва. Таким образом, на сегодняшний день сформировано уже две трети состава ОП региона.

С полным списком членов Общественной палаты, утвержденных на данный момент, можно ознакомиться на сайте ведомства.

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Теги: Общественная палата, состав, Свердловская область



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