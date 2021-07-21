Студентов УрГЭУ не будут пускать на занятия без прививки от коронавируса

Уральский государственный экономический университет принял решение не допускать к занятиям студентов, не привитых от коронавируса. Соответствующее сообщение получили обучающиеся в вузе. Информацию об обязательной вакцинации Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе университета.

Согласно сообщению, новые ограничения в УрГЭУ вступают с 1 сентября 2021 г. Пропуск в университет будет осуществляться исключительно по QR-коду, оборудование для считывания которого установят на входе в учебное учреждение. Дистанционная форма обучение предоставляться не будет.

"Наша задача заблаговременно уведомить вас о том, что необходимо вакцинироваться с целью свободного посещения университета. Приказ будет выпущен с момента начала обучения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с ковид-ограничениями придется столкнуться и студентам УрФУ, которые проживают в общежитиях вуза. В прошлом месяце университет принял решение заселять в общежития в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.