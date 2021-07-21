СМИ: россияне в Донбассе смогут проголосовать электронно даже без прописки

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы.

Право голосовать онлайн получили жители Донбасса, у которых российские паспорта, но нет прописки в РФ. Пока им будут доступны выборы по партспискам.

По словам экспертов, даже частичное право голосования позволит начать интеграцию этих граждан в политическую систему России.

Также Центризбирком позволил Москве использовать опцию отложенного голосования, то есть возможность изменить свой выбор перед отправкой бюллетеня в электронную урну, пишет "Коммерсант".

Тем временем, политические партии пошли в атаку на Центризбирком, утвердивший новый порядок доступа к видеокадрам с избирательных участков на предстоящих выборах в Госдуму. На этот раз они не будут публичными, да и обеспечение участков видеонаблюдением во время многодневных выборов носит не обязательный, а рекомендательный характер.

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