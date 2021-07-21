21 Июля 2021
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека

В Екатеринбурге  устанавливают обстоятельства автоаварии, в которой пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП произошло 20 июля на 7 км автодороге ЕКАД. Водитель ГАЗ 35071 столкнулся с "Шкода Октавия", которая по инерции допустила столкновение с автомашиной "Газель". Водитель автомобиля допустил столкновение с автомобилем "Субару", которая столкнулась с "Ладой Грантой".

В результате аварии пострадали водители "Субару" и "Шкода Октавия", их госпитализировали. Также в больницу доставлен 3–летний пассажир "Шкода Октавия".

Водитель ГАЗа во время движения отвлекся и не заметил, как впереди движущиеся автомобили снизили скорость, в результате чего и допустил столкновение.

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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