21 Июля 2021
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Общество В России
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили ограничить допустимую долю расходов на ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов 21 июля внесут в Госдуму проект закона о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%.

Как следует из пояснительной записке к документу, сегодня регионы могут вводить региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства "в совокупном доходе семьи ниже соответствующего федерального стандарта".

Отмечается, что создается ситуация, когда в дотационных регионах России расходы граждан на оплату услуг ЖКХ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. По данным Минстроя РФ, в 58 субъектах максимально допустимая доля расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, в 24 субъектах - 15-21%, в трех субъектах - менее 15%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Теги: ЖКХ, тарифы, коммуналка



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