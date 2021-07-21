Из-за наводнения в Китае прорвало плотину

В Китае у города Чжэнчжоу наводнением разрушена плотина.

В провинции Хэнань объявлен режим ЧС.

Кроме того, в Чжэнчжоу затопило метро. Там погибли 12 человек, еще пятеро пострадали.

Из-за дождей вода скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена. Один из поездов оказался на затопленном участке. Из тоннеля эвакуированы 500 человек, сообщает ТАСС.

Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. От последствий разгула стихии, по последним данным, погибли 163 человека, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.