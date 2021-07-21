21 Июля 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Вашингтон: санкции не смогли помешать строительству "Северного потока-2"

Американские власти приостановили действие ограничительных мер в отношении проекта  "Северного потока-2", так как введенные санкции вряд ли смогли бы предотвратить его строительство.

Как сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, несмотря на это, власти продолжат выступать против трубопровода, считая его инструментом геополитического давления Москвы на Европу и Украину, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Обсуждать в рамках "нормандского формата" коммерческие проекты, такие как "Северный поток-2", невозможно.

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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