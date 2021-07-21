21 Июля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Перу приобретет вакцину "Спутник V"

Правительство Перу заключило соглашение о приобретении вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сказано на сайте перуанского Минздрава, документ о поставках подписан с дочерним предприятием Российского фонда прямых инвестиций Human Vaccine.

10 млн доз препарата будет поставлены в Перу в ближайшие месяцы. Речь идет о первом и втором компонентах.

Как сообщалось, около 20% российских медиков (или каждый пятый врач) не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19.

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Теги: Перу, коронавирус, вакцина



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