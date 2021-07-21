21 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме предложили наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации

Врачи, которые призывают отказаться от прививок и распространяющие ложные сведения о вакцинации, должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, для этого есть все законные основания. По его словам, существует около 60 разных врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации только иммунологи, эпидемиологи и инфектологи, сообщает РИА "Новости".

Ранее врач Кирилл Зверев, сын академика РАН вирусолога Виталия Зверева, жесточайше раскритиковал принудительную вакцинацию, которая, по его словам, нарушает все правила иммунологии. 

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Теги: Госдума, врачи, вакцинация



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