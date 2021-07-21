21 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Партия «Эпиваккороны» направлена в регионы

Новая партия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" российского производства объемом 720 тыс. доз отправлена в регионы.

Как говорится в официальном Telegram-канале вакцины, Москва получит 40,4 тыс. доз препарата. В настоящее время в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз вакцины.

Напомним, советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев рассказал о вакцинах и вакцинации от коронавируса. Мнение эксперта важно тем, что он придерживается взвешенной позиции и не поддерживает ни идею оголтелой и поголовной вакцинации, ни идею полного отвержения вакцин. И призывает подходить к вакцинации умно и осторожно, руководствуясь научными данными и опытом медицины, а не политическими соображениями.

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Теги: вакцина, коронавирус



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