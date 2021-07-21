Минпромторг: до 2030 года будет закуплена авиатехники на 2,5 трлн рублей

До 2030 года общий объем закупаемой авиатехники в России составит 2,5 трлн руб.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, на авансирование закупок и начало строительства новой авиатехники из Фонда национального благосостояния в ближайшие три года направят более 200 млрд руб.

Как отметил Мантуров, российский президент Владимир Путин поддержал схему, согласно которой, 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников, сообщает ТАСС.

Напомним, Путин на авиасалоне МАКС-2021 анонсировал военные и гражданские новинки, а также "перспективные фундаментальные разработки" вроде беспилотных комплексов и систем с использованием искусственного интеллекта.