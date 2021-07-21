21 Июля 2021
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Экономика Краснодарский край
томаты, теплица, овощи, сельское хозяйство, помидоры (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала года аграрии Кубани вырастили на 4,5% больше тепличной продукции, чем за аналогичный период 2020

Второй год подряд на Кубани растет объем производства тепличных овощей. Лидерами в производстве тепличных овощей среди муниципалитетов Краснодарского края являются Динской, Тимашевский, Красноармейский и Северский районы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что регион входит в десятку регионов-лидеров по выращиванию овощей защищенного грунта в России.

томаты, теплица, овощи, сельское хозяйство, помидоры(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"С начала года наши аграрии вырастили уже 53 тысячи тонн продукции, что на 4,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Кубань остается одним из главных производителей тепличных овощей в России. Сегодня в регионе работают 11 крупных тепличных комплексов общей площадью около 240 гектаров. Их мощности позволяют обеспечивать свежими овощами жителей края и туристов, поставлять продукцию в другие регионы", – заявил Вениамин Кондратьев.

Всего до конца года в крае планируют собрать не менее 105 тысяч тонн овощей. Преимущественно это томаты и огурцы. Ежегодно увеличивается объем болгарского перца, баклажанов и зеленых культур. В 2020 году производство тепличных овощей в Краснодарском крае выросло почти на 20%.

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Теги: вениамин кондратьев, производство овощей, кубань



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