Губернатор Кондратьев поручил выделить Туапсинскому району 42 млн рублей на решение проблемы по снабжению сжиженным газом

Туапсинскому району Кубани будет выделено 42 млн рублей на закупку сжиженного газа для нужд жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев в связи с просьбой жителей муниципалитета, с которой они обращались к главе региона.

Жители в Туапсинском районе получают сжиженный газ для нужд домохозяйств. Однако резкое повышение оптовой цены на голубое топливо у поставщика, образовался долг по расчетам. Краевой бюджет окажет помощь району в решении этой проблемы выделением 42 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, часть этой суммы «Туапсегоргаз» уже потратил и приобрел 83 тонны сжиженного газа. Сейчас топливом заправляют газораспределительные резервуарные установки в многоквартирных домах по всему городу Туапсе и Туапсинскому району, также газ начали развозить абонентам.

Кроме того, в микрорайоне «Барсова Щель» начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников. После запуска в эксплуатацию появится возможность перевести дома жителей на природный газ. Срок строительства объекта – два года. Отметим, что в районе в этом году уже построили три газопровода, которые позволили газифицировать около 900 домовладений.

Вопросы газификации района губернатор Вениамин Кондратьев обсуждал в диалоге с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.