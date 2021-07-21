Владислав Ховалыг лично знакомится с жизнью муниципалитетов Тувы

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва Владислав Ховалыг продолжает лично знакомиться с состоянием дел в муниципалитетах региона. Буквально вчера он вернулся из рабочей поездки в труднодоступный Тоджинский район республики.

"Думаю, что в ближайшее время это определение - труднодоступность - уйдет в прошлое, так как в этом году подрядные организации намерены сдать мост. И это будет большое облегчение для всех жителей. Так как паромное сообщение - это всегда трудности, " - сказал в ходе поездки Владислав Ховалыг. Глава республики детально общался со строителями, вникал в нюансы и особенности, трудности строительного процесса.

Он высоко оценил ход строительства храма методом народной стройки и взял на себя расходы на приобретение строительных материалов. В с. Тоора-Хем быстрыми темпами возводят пристройку к местной школе, тут Владислав Ховалыг сразу дал поручение выделить один миллион рублей, чтобы для новой столовой купили необходимое оборудование. Он отметил, что управленцы муниципалитета действуют в правильном направлении, вкладывая средства, которые образуются в казне от налоговых отчислений работающих в районе предприятий, в возведение социально важных объектов, в том числе для людей.

Глава региона посетил и местный цех по переработке рыбы. Он сказал, что тувинские власти плотно займутся вопросом по выделению квот на вылов рыбы для местных рыбаков, так как это серьезно может увеличить мощности переработки.

Важным пунктом в рабочей поездке в Тоджинский кожуун было подписание соглашения с энергетиками о строительстве сетей, что решение вопроса энергодефицита в республике крайне важно.

Владислав Ховалыг прямо в ходе поездки принял решение проработать вопрос расширения местной больницы за счет разработки проекта строительства противотуберкулезного корпуса и рассмотреть возможность строительства дома культуры в районном центре, об этом его попросили тоора-хемцы. Впечатлило главу республики посещение гостевого дома, который возведен в районном центре. Владислав Ховалыг уверен, что даже самый взыскательный турист будет приятно удивлен сервисом, который ему обеспечат в этом уголке тувинской природы.

Еще одним вопросом рабочей поездки стало развитие оленеводства. "Думаю, будет разработан соответствующая региональная программа. В первую очередь, думаю, нужно увеличить сумму субсидий. Сейчас это 1,5 тысяч на одну голову. Это не так много, будем и другие меры поддержки рассматривать", - сказал Ховалыг.

Кстати, накануне поездки в Тоджинский район врио Главы Республики Тыва делился своими впечатлениями и решениями по развитию социально-экономического потенциала районов Тувы с иностранными журналистами, передает корреспондент Накануне.RU. "Поначалу во время встречи немного волновался, но их яркие впечатления и искреннее восхищение красотой тувинской земли, культурой нашего народа сделали атмосферу беседы вполне дружеской," - написал на своих страницах в соцсетях Владислав Ховалыг.

А сама встреча с журналистами из Исландии, Китая, Сирии и Эквадора проходила как раз после рабочей поездки тувинского главы в Тес-Хемский и Эрзинский кожууны. В Эрзинском районе в СПоК «Нарийн Гол» глава попробовал продукцию из облепихи.

"Убедился, что полезное может быть вкусным. Спрос на продукцию есть, требуется еще поддержка для работы в полную мощность", - отметил Ховалыг. Также глава Тувы дал поручение провести замену кровли в местном доме культуры, выделить средства на завершение возведения нового детского сада «Хензигбей», а главе регионального минстроя поручил провести корректировку проекта ясельной пристройки с учетом местного климата.

Посещение Тес-Хемского района главой Тувы началось со знакомства с семьей потомственных животноводов Роланда Адыя, где его угостили кумысом. "Они пока для себя готовят кумыс, попробовал очень вкусно и экологически чисто. Действительно можно уже планировать запуск мини-цеха. Такой полезный продукт должен выпускаться массово. Целая семья мастеров, даже внуки Роланда Сандыковича умеют готовить кумыс и учатся делать остовы тувинской юрты. Вот это я понимаю хозяйство, всё своё – юрты, мясо и молочная продукция. Поддержим обязательно", - заверил Владислав Ховалыг.

Также Ховалыг принял решение о срочном - до осени - ремонте в местной школе, где корпус со столовой и библиотекой приведут наконец в порядок. В этом году в с. Эрзин также возведут спортзал ангарного типа. В селе Чыргаланды врио главы Тувы обратил внимание на обветшалый фельдшерско-акушерский пункт и дал поручение до отопительного сезона заменить систему отопления и отремонтировать крышу здания.

Одним из радостных моментов стало посещение села Чыргаланды, где молодой предприниматель Аян Сырат благодаря господдержке запустил завод блоков из цемента и полистирола. "У таких местных производителей и следует заказывать стройматериалы, особенно по госконтрактам", - уверен глава Тувы.

Позитивные сдвиги в производственной сфере также увидел Владислав Ховалыг в поездке по Чаа-Хольском районе. "Пожалуй, это пока первый район, где предприниматели, получившие разные меры господдержки, реально запустили свое дело и по сей день развивает его. Местные молочная продукция, кормовая база, пластиковые бутылки, пиломатериалы – работящий народ. Таких инициативных и ответственных граждан и надо поддерживать", - написал после поездки о своих впечатлениях глава Тувы.

Он также отметил работу местного молодого учителя физики в селе Чаа-Холь Белека Даваа, который также занимается строительством домов для детей-сирот. Владислав Ховалыг был приятно удивлен качеством работ и предложил создать больше бригад и брать дополнительные заказы.

"Ведь есть другие застройщики, не успевающие в срок выполнить свои обязательства по госконтрактам. Так вышло и с капитальным ремонтом детского соматического отделения Центральной кожунной больницы. В Минстрое проанализируют работу подрядчиков и в случае недобросовестности сделают нужные выводы", - отметил глава Тувы.

Глава региона решил рассмотреть возможность капитально отремонтировать здания школ Чаа-Холя и Ак-Дуруга в районе и возведения спортзала ангарного типа по проекту «Гнездо орлят».

В нескольких селах Каа-Хемского района – Ильинка, Авыйган, Дерзиг-Аксы, Бурен-Хем, Суг-Бажы и Сарыг-Сеп – врио главы Тувы посещал проблемные объекты. В Дерзиг-Аксы, где местные жители сами строят сельский клуб при поддержке минкультуры по проекту «Сорунза», Владислав Ховалыг решил оказать помощь этой народной стройке. Он поручил минкультуры совместно с минстроем проработать вопрос отправки профессиональных инженеров-строителей для консультации.

Особое внимание в ходе поездки тувинский руководитель уделял вопросам сельского хозяйства.

"В МУП «Каа-Хемский» в с. Ильинка ничего хорошего не услышал, одни проблемы, которые могли бы при желании давно сами решить. В сельском хозяйстве нужны люди дела, те, кто сразу обозначил бы проблемы и предложил их решение. Таким заметил Михаила Санникова, готового сеять поля, формировать кормовую базу и сотрудничать на условиях ГЧП. Иначе ведь как – в Туве пахотные поля есть, а на прилавках почти всё привозное. Только молочную продукцию мы за год покупаем на 5 млрд рублей", - отметил Владислав Ховалыг. Глава Тувы считает, что сейчас первоочередная задача - обеспечить своими продуктами земляков.

Лично работая в муниципалитетах Тувы глава региона призвал местные администрации "выявлять инициативных граждан и поддержать их, немного "подтолкнуть", чтобы их дела пошли в гору. "А таких людей, уверен, в каждом районе найдется достаточно", - написал по итогам рабочих поездок Владислав Ховалыг.