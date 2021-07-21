Гранты "Агростартапа": Владислав Ховалыг считает первоочередной задачу обеспечения земляков тувинскими продуктами

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Республика Тыва
агростартап, логотип (2021) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

Гранты "Агростартапа": Владислав Ховалыг считает первоочередной задачу обеспечения земляков тувинскими продуктами

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг ставит задачу перед Минсельхозом республики развития агропромышленного комплекса, чтобы жители Тувы могли покупать сельхозпродукцию местного производства.

Власти Тувы в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» определили порядок предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации или иначе гранта «Агростартап», передает корреспондент Накануне.RU. Документ разработали специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия. Накануне положение было утверждено региональным правительством.

Грант «Агростартап» будет предоставляться фермерским хозяйствам или представителям сельской кооперации на реализацию проекта создания или развития хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясной или молочной продуктивности или на иные направления развития в размере от 3 до 10 млн рублей, но не более 90 процентов от реальных затрат.

агропром, сельское хозяйство, корова, бычок(2021)|Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва



Назначение грантов - приобретение имущества, приобретение крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, на закупку сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тувы, одним из важных требований для получения гранта является то, что крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельскохозяйственной продукции, должен быть зарегистрирован на сельской территории и обязан работать там не менее 5 лет и достигнуть ощутимых результатов.

молоко, молочная продукция, сельское хозяйство, агропром(2021)|Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва



Отбор желающих получить грант «Агростартап» по результатам очного собеседования или видео-конференц-связи производит конкурсная комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Тувы, которое также должно проинформировать о начале конкурса при помощи размещения информации о сроках начала и окончания приема заявок на получение гранта на официальном сайте ведомства в сети «Интернет».

овцы, сельское хозяйство, агропром(2021)|Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва



Более подробно о порядке выделения субсидий на поддержку сельхозпроизводителей можно узнать из постановления от 12.07.2021 № 334 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Тыва, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в сфере агропромышленного комплекса", которое размещено на официальном сайте правительства в разделе «Официальные документы»

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: субсидии фермерам, республика тува, агростартап, владислав ховалыг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети