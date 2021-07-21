Гранты "Агростартапа": Владислав Ховалыг считает первоочередной задачу обеспечения земляков тувинскими продуктами

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг ставит задачу перед Минсельхозом республики развития агропромышленного комплекса, чтобы жители Тувы могли покупать сельхозпродукцию местного производства.



Власти Тувы в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» определили порядок предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации или иначе гранта «Агростартап», передает корреспондент Накануне.RU. Документ разработали специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия. Накануне положение было утверждено региональным правительством.



Грант «Агростартап» будет предоставляться фермерским хозяйствам или представителям сельской кооперации на реализацию проекта создания или развития хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясной или молочной продуктивности или на иные направления развития в размере от 3 до 10 млн рублей, но не более 90 процентов от реальных затрат.





Назначение грантов - приобретение имущества, приобретение крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, на закупку сельскохозяйственной продукции.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Тувы, одним из важных требований для получения гранта является то, что крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельскохозяйственной продукции, должен быть зарегистрирован на сельской территории и обязан работать там не менее 5 лет и достигнуть ощутимых результатов.





Отбор желающих получить грант «Агростартап» по результатам очного собеседования или видео-конференц-связи производит конкурсная комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Тувы, которое также должно проинформировать о начале конкурса при помощи размещения информации о сроках начала и окончания приема заявок на получение гранта на официальном сайте ведомства в сети «Интернет».





Более подробно о порядке выделения субсидий на поддержку сельхозпроизводителей можно узнать из постановления от 12.07.2021 № 334 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Тыва, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в сфере агропромышленного комплекса", которое размещено на официальном сайте правительства в разделе «Официальные документы»