21 Июля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

"РН-Юганскнефтегаз" сократил цикл бурения скважин на несколько суток за счет новых технологий

"РН-Юганскнефтегаз" начал применять технологию каротажа в процессе бурения при строительстве скважин с геологической нагрузкой и пилотных стволов горизонтальных участков. Это позволяет на 1,5-2 суток сократить цикл бурения.

Каротаж - детальное исследование строения разреза скважины с помощью высокотехнологичных геофизических приборов, которые применяются в составе компоновки низа бурильной колонны

"Применять каротаж во время бурения в "Юганскнефтегазе" начали в 2015 году на горизонтальных скважинах, с 2018 года начались испытания применения технологии на наклонно-направленных скважинах. А в 2021 году метод начал тиражироваться при бурении скважин с геологической нагрузкой и стволов пилотов. С начала текущего года на месторождениях предприятия с применением каротажа в процессе строительства пробурено 10 скважин с отбором керна и 21 пилотный ствол. Наше предприятие ежегодно бурит порядка 1500 новых нефтедобывающих скважин и применение каротажа в процессе бурения значительно экономит капитальные затраты", - рассказал начальник сектора наклонно-направленного бурения и долотного сопровождения "РН-Юганскнефтегаз" Александр Беспалов.

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По его словам, применение технологии не оказывает влияние на качество строительства скважин. Все нефтедобывающие объекты предприятия бурятся без отклонений от технологических режимов и с применением лучших мировых практик.

Весь комплекс каротажа собирается и спускается в скважину вместе с буровым оборудованием. В процессе исследования собираются данные о свойствах горных пород и нахождении ствола скважины в проекции месторождения. Все данные поступают операторам для обработки в режиме реального времени. При необходимости – корректируется режим бурения скважины. При этом увеличение персонала для проведения работ не требуется.

(2021)|Фото:

"РН-Юганскнефтегаз" – ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведёт геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тысячи квадратных километров и планомерно расширяет территорию своей деятельности.

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Теги: РН-Юганскнефтегаз, добыча



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