В ФК "Урал" перешел "грузинский Модрич"

Екатеринбургский ФК "Урал" продолжает трансфертную кампанию в преддверие старта нового сезона в российской Премьер-Лиге. Так долгосрочный контракт со "шмелями", по данным источника Накануне.RU, заключил центральный полузащитник Лука Гагнидзе.

Юного футболиста из Грузии по стилю игры сравнивают со звездой сборной Хорватии Лукой Модричем.

18-летний игрок является воспитанником тбилисского "Динамо". В 2021 году был приобретен ФК "Динамо" из Москвы. Выступал за юношескую сборную Грузии. В её составе дебютировал 6 сентября 2019 года в товарищеском матче с Польшей. В ноябре того же года принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы, где сыграл против Украины, Португалии и Албании. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 700 тыс. евро.