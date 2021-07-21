21 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

В ФК "Урал" перешел "грузинский Модрич"

Екатеринбургский ФК "Урал" продолжает трансфертную кампанию в преддверие старта нового сезона в российской Премьер-Лиге. Так долгосрочный контракт со "шмелями", по данным источника Накануне.RU, заключил центральный полузащитник Лука Гагнидзе.

Юного футболиста из Грузии по стилю игры сравнивают со звездой сборной Хорватии Лукой Модричем.

18-летний игрок является воспитанником тбилисского "Динамо". В 2021 году был приобретен ФК "Динамо" из Москвы. Выступал за юношескую сборную Грузии. В её составе дебютировал 6 сентября 2019 года в товарищеском матче с Польшей. В ноябре того же года принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы, где сыграл против Украины, Португалии и Албании. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 700 тыс. евро.

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Теги: Урал, Лука Гагнидзе



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