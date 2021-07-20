21 Июля 2021
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Политика В России
видеокамера, видеонаблюдение (2019) | Фото:yandex.ru

Партии пошли в атаку на ЦИК за "сокрытие" видеонаблюдения за голосованием от публики

Политические партии пошли в атаку на Центризбирком, утвердивший новый порядок доступа к видеокадрам с избирательных участков на предстоящих выборах в Госдуму. На этот раз они не будут публичными, да и обеспечение участков видеонаблюдением во время многодневных выборов носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Так, "Яблоко" подало иск на решение ЦИК в Верховный суд. Председатель партии Николай Рыбаков в эфире "Эха Москвы" отметил, что трансляция позволяла фиксировать нарушения. "После того, как Центризбирком принял решение о том, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней, вдобавок решили еще, что не будет открытой, общедоступной трансляции с избирательных участков. Мы с этим категорически не согласны, потому что трансляция позволяла фиксировать нарушения. Они становились более очевидными, и это способствовало тому, чтобы они не повторялись. Таким образом, если трансляция закрывается, то есть подозрение, что нарушения будут опять", - заявил политик.

Московское городское отделение КПРФ пошло другим путем. Оно обратилось к правительству города с призывом обеспечить все участки видеокамереми и возможностью беспрепятственного доступа к трансляциям для всех граждан.

"Уровень бюджетной обеспеченности Москвы и особая стратегическая значимость столицы для общероссийской политики создают все возможности для организации видеотрансляции со всех избирательных участков. Коммунисты Москвы убеждены, что подобный шаг будет способствовать повышению доверия к избирательной системе, поможет избежать провокаций и нарушений в ходе голосования и подведения итогов", - говорится в обращении.

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Теги: цик, видеонаблюдение, многодневное голосование, участки, выборы в госдуму



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