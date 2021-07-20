20 Июля 2021
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Экономика В России
овощи, цены, томаты (2017) | Фото: Накануне.RU

Зюганов предложил создать государственные торговые сети для снижения цен на продукты

Пока "Единая Россия" ратует за не вполне себе рыночное госрегулирование в сфере цен на продукты, глава КПРФ Геннадий Зюганов предлагает создать государственных ритейлеров.

"У нас сорок миллионов гектаров брошенных земель. Они зарастают бурьяном и чертополохом. Давайте восстановим коллективные народные хозяйства,  поддержим крестьянские подворья и фермеров. Их обложили налогами, и не дают возможности сбыть свою продукцию. Торговые сети на 90% - иностранные. Давно бы создали пару государственных сетей, обуздали естественные монополии и решили проблему с ценами!" – написал глава коммунистов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в правительстве призвали торговые сети снизить цены на самые популярные овощи на 10-50%, сославшись на наценку ритейлеров в размере свыше 100% к отпускным ценам производителей. При этом сами продавцы сулят скорое повышение даже текущих высоких цен, мол, конъюнктура ухудшается.

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Теги: торговые сети, цены, продукты, ритейл



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