20 Июля 2021
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япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

Оргкомитет токийской Олимпиады не исключил отмены Игр за сутки до открытия

Глава оргкомитета токийской Олимпиады Тоширо Муто не исключил, что проведение Игр может быть отменено в самый последний момент, даже за сутки до начала (Олимпиада, напомним, должна стартовать через три дня).

Напряжение в Токио растет с каждым днем и с каждым прибывшим самолетом с иностранными делегациями. Все больше новостей о положительных тестах на COVID-19 у спортсменов, все больше спонсоров отказываются от присутствия на открытии Игр в пятницу – не хотят навредить своему имиджу.

Муто на пресс-конференции отметил, что оргкомитет будет следить за количеством зараженных. Отмена возможна, если контроль над ситуацией будет потерян, будет зафиксирована вспышка.

Среди лиц, аккредитованных на Играх, коронавирус выявлен уже у порядка 70 человек. Между тем, растет и число новых случаев болезни среди жителей Токио – во вторник было зафиксировано 1387 случаев.  

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Теги: олимпиада в токио, отмена олимпиады, коронавирус, открытие олимпиады



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