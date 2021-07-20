На защиту Виктора Бута встанет международная юридическая фирма Reed Smith

За защиту интересов заключенного в американской тюрьме Виктора Бута взялась международная юридическая фирма Reed Smith, ранее выигравшая дело «Конкорда против США». Об этом рассказала его жена Алла Бут в интервью РИА Новости.

Напомним, в 2008 году российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в отеле Бангкока в Тайланде. Арест был произведен при участии спецподразделения полиции страны и представителей США, в том числе сотрудников агентства по борьбе с наркотиками. Осенью 2012 года Минюст США отказал России в передаче предпринимателя для отбывания наказания на Родине, обосновав отказ серьезностью совершенного преступления, возражениями со стороны правоохранительных органов.

Специалисты увидели в судебных разбирательствах множество нарушений. Если ранее в тайском суде Бут выиграл два процесса об экстрадиции, то позже они были отменены, и его грубо вывезли в США, нарушив при этом таиландское и американское законодательства.

Сегодня стало известно, что Виктор Бут заключил договор с компанией Reed Smith, о чем сообщила супруга заключенного.

«Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа» – заявила Алла Бут.

Известно, что ранее фирма защищала интересы российского бизнесмена Евгения Пригожина и компании «Конкорд». Американская сторона обвинила россиянина во вмешательстве в президентские выборы. Однако в марте прошлого года Минюст США, не дождавшись суда, снял обвинения с Пригожина и его компании. В свою очередь, российский бизнесмен подал иск против американского правительства за незаконное преследование, оценив ущерб в 50 млрд долларов.