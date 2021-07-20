Якутские леса могут исчезнуть через 40 лет, если в год будет сгорать по 6 млн гектаров

В Якутии продолжаются лесные пожары. Сейчас площадь активных лесных пожаров составляет более 2 млн га, а всего в прошлом году огонь прошел более 6 млн га. Восстановить такие объемы леса быстро невозможно. При этом лес составляет более 80% площади самого большого российского региона – около 256 млн га. Но если будет сгорать по 6 млн га ежегодно, то тайги не станет всего за 42 года.

По оценкам "Гринпис", общая площадь лесных пожаров в Якутии с начала нынешнего года составила 3,5 млн га. С начала века большую площадь за период с 1 января по 20 июля огонь проходил только в прошлом году (3,9 млн га), однако экологи не исключают, что в этом году в республике в итоге могут оказаться уничтоженными рекордные объемы леса, передает "Би-би-си".