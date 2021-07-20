Террористическая активность в Мозамбике достигла угрожающих масштабов

Проблемы с безопасностью в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду вызывают опасения, что вся страна может стать местом возрождения терроризма Африке.

За последние годы активность местных боевиков, присягнувших на верность «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ), стала причиной того, что сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Нападения боевиков, часто сопровождавшиеся жестокими расправами над мирными гражданами, стали серьезной проблемой для властей африканской страны.

В конце марта этого года террористы несколько раз атаковали город Пальма, вступая в столкновения с местными военными. По мнению экспертов журнала World Politics Review, в Мозамбике может сформироваться масштабная группировка, угрожающая всем странам региона.

Отмечается, что группы вооруженных бандитов в Нигерии и других странах региона Сахель быстро расширяются. Кризис, который сейчас наблюдается на севере Мозамбика, может распространиться на другие государства.

Журналисты WPR считают, что многие лидеры боевиков в Кабу-Делгаду являются закоренелыми джихадистами. В их число входят радикалы из соседней Танзании, которые являются выходцами группировок, распространенных на восточном побережье Африки. Предполагается, что лидером мозамбикских бандитов является гражданин Танзании Абу Ясир Хасан. Группировками в большинстве случаев руководят иностранные главари, но их основу составляют мозамбикцы. Рядовые боевики – это местные жители, в основном бедные рыбаки, мелкие торговцы, бывшие фермеры и безработная молодежь.

Британское издание напомнило, что повстанческое движение в Кабу-Дельгаду зародилось в 2007 году в результате экономического кризиса, когда разочарованная молодежь, в основном из этнической группы макуа, выступила против местных религиозных лидеров. Озвученные требования к властям имели исламистский оттенок, поскольку активисты выступали за запрет алкоголя, а также против приема детей в государственные школы и не признавали права женщин.

Боевики, получив пополнение из местных, перешли к вооруженному восстанию в октябре 2017 года, через несколько месяцев после того, как власти запретили гражданам заниматься добычей полезных ископаемых кустарным способом. Потерявшие единственную возможность заработка люди также присоединились к отрядам боевиков.

Власти Мапуту ответили отправкой сил безопасности в Кабу-Дельгаду. Но силовики оказались не в состоянии справиться с группировками бандитов, которые продолжают укрепляться. По некоторым оценкам, на данный момент их численность составляет от 1500 до 4000 бойцов. Силы террористов продолжают расти за счет новобранцев.

Соседние страны усиливают давление на Мапуту, чтобы активизировать борьбу с боевиками, отметили эксперты журнала. Отдельные страны предлагают военную помощь. Но правительство Мозамбика не готово к широкомасштабному развертыванию иностранных войск, опасаясь, что это может закончится потерей контроля над ситуацией.

Ранее эффективность в этой стране показала «ЧВК Вагнера». Россияне обеспечивали безопасность выборов в Мозамбике в 2019 году. За время голосования не произошло ни одного инцидента с участием радикалов. После выборов они покинули государство в Юго-Восточной Африке.

В Мозамбик уже прибыли руандийские миротворцы. В провинцию Кабу-Делгаду отправили тысячу солдат и полицейских, чтобы нивелировать террористическую угрозу. ЕС также обещает помочь африканской стране за счет развертывания мисси по обучению местных военных.