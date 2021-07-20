Колокольцев отправил в отставку главу ГУ МВД Ставрополья

Глава МВД России Владимир Колокольцев отправил в отставку начальника ставропольского краевого полицейского главка генерал-майора Сергея Щеткина после скандального задержания руководства УГИБДД региона по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Щеткин возглавил ставропольскую полицию только в марте этого года, до этого он три года занимал аналогичную должность в Пензенской области, до этого работал в магаданской полиции.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

Пропуска позволяли владельцам автомобилей беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.