Почти миллион украинцев получили паспорт РФ – они смогут голосовать на выборах в Госдуму

С 2016 по 2020 годы 978 тыс. граждан Украины – в основном – жители Донбасса – получили российское гражданство, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale. По его словам, общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек, передает "Коммерсант".

Сегодня, кстати, стало известно, что получившие в упрощенном порядке российское гражданство люди смогут голосовать в дистанционном формате на выборах депутатов Госдумы – им всего лишь надо зарегистрироваться на госуслугах.